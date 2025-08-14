Con críticas a Kicillof, Milei lanzó la campaña de PBA: “Vamos a devorar al kirchnerismo”

El presidente Javier Milei encabezó el primer acto de campaña en la provincia de Buenos Aires. Con un mensaje de confrontación con el kirchnerismo y contra la gestión de Axel Kicillof, cerró el encuentro de La Libertad Avanza, en La Plata. “Que lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, aseguró el Presidente.

Además, le agradeció a las ocho cabezas de lista que se presentan en PBA. “Ellos son los encargados de portar la antorcha de la libertad en la Provincia”, expresó.

“Lamentablemente, cuatro décadas de populismo han convertido a Buenos Aires en una vergüenza nacional. Fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana planificada. No se puede tapar el sol con la mano, la calle es tierra de nadie, la gente vive con miedo mientras los delincuentes circulan impunes en las calles”, agregó el mandatario.

Durante sus palabras, Milei apuntó contra el mandatario provincial, y sostuvo que “suma con dificultad”. Y agregó: “El kirchnerismo es peor que un narcotraficante”.

“El gobernador no hace más que darle la espalda a la gente una y otra vez. En definitiva, no solo gasta mucho, dado que la Provincia sigue siendo deficitaria, sino que continúa endeudando a los bonaerenses, gasta mal y el orden de prioridades está completamente roto. Él prefiere seguir con su campaña eterna y llenar el territorio de ñoquis, mientras Buenos Aires sigue siendo un baño de sangre”, dijo Milei.

En su discurso, también aseguró que “Kicillof desangra financieramente a la Provincia para alimentar a su tropa de burócratas, calienta sillas”. Asimismo, indicó que se desdobló las elecciones “porque tiene miedo que lo aplasten los violetas”. En ese sentido, remarcó: “Están asustados, se viene la ola violeta”.

Otro de los ejes del discurso del mandatario se basó en la baja participación electoral. “Si no votan los bonaerenses que quieren un cambio, van a ir a votar los que son ñoquis o clientes de este sistema. Hoy quedarse en casa no es una opción“, afirmó Javier Milei. Otro de los objetivos planteados fue “abrirle los ojos a los bonaerenses, incluso a aquellos que no la quieren ver”.

“Hoy vamos a las elecciones diciendo: kirchnerismo nunca más. No vamos a aceptar que rechacen nuestro uso de la expresión “nunca más”. Ellos son una de esas experiencias que no queremos nunca más”, comentó el líder libertario tras las críticas que recibió por el eslogan de campaña de LLA, que comenzó a verse durante la visita a Villa Celina, La Matanza, la semana pasada.

En otro momento de la disertación, el economista se refirió a la polémica por el fentanilo contaminado, y cuestionó el accionar del juez Ernesto Kreplak, familiar del ministro de Salud bonaerense, y las relaciones de la gestión de Kicillof con el laboratorio HLB Pharma: “¿Les parece casualidad que justo el hermano del ministro de Salud bonaerense sea el juez que tiene la causa? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó al país“.