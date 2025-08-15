Una vez más, alumnas a las patadas a metros del colegio al que asisten

Una vez más y a pocas horas de conocerse un video de extremada violencia entre jóvenes estudiantes en pleno centro de Salta capital, se viralizaron imágenes de una pelea entre dos estudiantes mujeres, uniformadas y a pocas cuadras del colegio al que asisten en Rosario de Lerma.

El episodio de violencia ocurrió en la mañana del miércoles en B° Santa Rita previo al ingreso a clases. Las jovencitas se patearon y se tomaron del cabello, a vista y paciencia de compañeros y vecinos. Es más uno de estos espectadores, grabó el video que hoy se conoce. La agresión terminó cuando finalmente un hombre decidió intervenir y frenarlas.

Ante la viralización del video, el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, tomó intervención de oficio y dio aviso a Menores.

Por su parte la Institución, anticipó que buscarán dialogar con el alumnado y trabajar en llegar a una mejor convivencia, infrormó Multivisión.