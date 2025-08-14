Brutal ataque a machetazos: La víctima "vive con temor"

Un hombre de 31 años cumplirá prisión preventiva luego de ser imputado por provocar graves lesiones con un arma blanca en la vía pública en Cerrillos.

El juez de Garantías interviniente escuchó a las partes durante la audiencia flexible y multipropósito, durante la cual prestó declaración la víctima, que expresó un profundo temor ante la posibilidad de un reencuentro con el acusado y solicitó ser notificado en caso de que se le conceda la libertad.



El hombre fue imputado como presunto autor del delito de lesiones graves con arma blanca.

El hecho tuvo lugar el 6 de julio pasado cuando en la intersección de las calles San Martín y Necochea, en la localidad de Cerrillos, se produjo una violenta agresión. El acusado habría atacado a la víctima utilizando un machete, causándole una herida cortante en la región del pabellón auricular izquierdo.