"Se le deformó la cara, la inflamación es tremenda": Cómo se encuentra Eliana Guercio tras sufrir una mala praxis estética

Eliana Guercio adelantó en sus redes que iniciaría acciones contra una médica esteticista y Marina Calabró dio todos los detalles de su situación actual.

Eliana Guercio contó en redes hace unos días que había sido víctima de una ’mala praxis estética’. Desde sus historias, pidió a sus seguidores que no se dejaran tocar la cara por cualquier persona que se promociona en redes y cuenta con el apoyo de los famosos. "Yo caí así", dijo.

También comentó que si bien la estaba pasando mal, su situación tenía solución o al menos, eso creía. Lo cierto es que este frente a la difusión que tuvo el tema y lo poco que Guercio pudo detallar, Marina Calabró investigó y pudo compartir más información en "Lape Club Social" (América).

"Eliana hizo un tratamiento con láser. En realidad, ya se lo había hecho con otra médica y como le había dado mucho resultado, quiso volver. La realidad es que perdió el contacto y buscó en otro lado y pasó lo que pasó", relató.

El tratamiento en cuestión sería el CO2, un procedimiento no invasivo con láser que apunta a pulir y mejorar la calidad de la piel que lo puede hacer un profesional idóneo. "Eliana tenía unas marcas de acné en frente y pómulos. Se hizo el tratamiento pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salirse las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados", dijo Calabró.

Como el tema está en manos de los abogados, Guercio no puede hacer declaraciones pero la periodista habló con sus allegados y le confirmaron que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser".

A partir de lo ocurrido, intentó reclamar pero en el centro en cuestión le cambiaron el discurso. "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados".

Calabró agregó que luego de lo sucedido, Guercio buscó una segunda opinión: "Fue a la dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa y le dijo que tenía mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles". /Pronto