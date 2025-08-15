Cuándo es el Día del Empleado de Comercio 2025 y cómo se paga si lo trabajás

El Día del Empleado de Comercio 2025 ya tiene fecha confirmada: será el viernes 26 de septiembre. Sin embargo, como ocurre cada año, en distintas ramas de actividad y regiones del país se analiza la posibilidad de trasladar la celebración a un lunes para generar un fin de semana largo para los trabajadores mercantiles.

Esta jornada conmemora la sanción de la Ley 26.541, que otorga a todos los empleados de comercio el derecho a no trabajar en esa fecha, asimilándola a un feriado nacional en todos sus efectos legales, incluyendo el pago de la jornada y el descanso obligatorio.

Cómo se celebra según cada rama de actividad

Aunque la ley fija la fecha del 26 de septiembre, no todas las ramas la cumplen en ese día. Existen acuerdos y convenios colectivos que pueden modificar el calendario.

Rama General (CCT 130/75)

En la mayoría de los casos, la conmemoración se traslada al lunes más cercano. En 2025, al caer viernes, queda pendiente definir si se moverá al lunes 22 o al lunes 29 de septiembre. La FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y los acuerdos locales serán los que confirmen la decisión final.

Rama Turismo (CCT 547/08)

En este sector, la celebración coincide con el Día Mundial del Turismo, que es el 27 de septiembre. En 2025, esta fecha caerá sábado, por lo que podría trasladarse a un día hábil. El cambio deberá ser consensuado entre FAECyS y las cámaras empresarias del rubro.

Rama Centros de Contacto (Call Centers, CCT 781/20)

Según este convenio, si el 26 de septiembre cae de lunes a jueves, la fecha se pasa automáticamente al viernes siguiente. Como en 2025 el 26 es viernes, la celebración se mantendría ese mismo día.

¿Qué implica el Día del Empleado de Comercio?

Durante el Día del Empleado de Comercio, los trabajadores mercantiles no están obligados a prestar tareas. En caso de que lo hagan, deben recibir el pago correspondiente como día feriado, es decir, con adicional del 100% sobre la jornada normal.

Para el sector, se trata de una de las fechas más importantes del calendario laboral, y cada año genera un impacto tanto en comercios como en actividades relacionadas.

Día del Empleado de Comercio: variaciones regionales y acuerdos locales

Además de las particularidades por rama de actividad, existen variaciones regionales que pueden modificar la fecha de celebración del Día del Empleado de Comercio. Estos cambios suelen acordarse entre las delegaciones regionales de los gremios y las cámaras empresariales locales.

Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se ha establecido que la celebración se traslade al último miércoles de septiembre. Esta decisión responde a acuerdos locales que buscan adaptar mejor la celebración a las dinámicas productivas y comerciales de la región. Es recomendable que los trabajadores verifiquen con sus respectivas delegaciones gremiales la fecha exacta de la celebración en su zona.

Aspectos legales y consideraciones para el Día del Empleado de Comercio

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones legales y prácticas respecto al Día del Empleado de Comercio:

Franco Compensatorio: La ley establece que el Día del Empleado de Comercio no puede ser otorgado como franco compensatorio por el descanso semanal. Esto implica que los empleadores deben asegurarse de que los trabajadores mercantiles gocen de su día de descanso, sin que este sea considerado un franco ordinario.

Pago del Día: La remuneración del Día del Empleado de Comercio es equivalente a la de un feriado nacional. Esto significa que los empleados que trabajen en esa jornada deberán recibir el doble de su salario habitual por ese día, tal como lo estipula la normativa vigente.

Cambio de Fecha: Los empleadores no tienen la potestad de cambiar unilateralmente la fecha de celebración del Día del Empleado de Comercio. Cualquier modificación debe ser acordada entre las cámaras empresariales y los gremios correspondientes, y suele hacerse público con antelación.

Preguntas frecuentes sobre el Día del Empleado de Comercio

¿Qué ocurre si un empleado trabaja en el Día del Empleado de Comercio?

El empleado deberá recibir una remuneración equivalente al doble de su salario habitual por ese día, según lo establece la Ley 26.541.



¿Es posible que un empleador modifique la fecha de celebración?



No, el cambio de fecha solo puede realizarse mediante acuerdos específicos entre las cámaras empresariales y los gremios locales.



