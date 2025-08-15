Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional

El domingo cierran los plazos para la inscripción de candidatos para las elecciones de octubre. Algunas figuras ya han comenzado ha confirmar sus candidaturas.

Es el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien confirmó que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires a través de un posteo en sus redes sociales. “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, escribió.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, agregó.

Y continuó: “Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

Luego, lanzó duras críticas contra la oposición: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.