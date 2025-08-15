Estreno de la Boleta Única en Salta: “La gente tiene que conocer el sistema antes de votar”

El secretario electoral Juan Pablo Acosta Sabatini adelantó en SinVueltas detalles clave del cronograma electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre. “El día domingo, 17 de agosto, es el próximo plazo que se cumple que finaliza la posibilidad de presentar la lista de candidatos para aquellas agrupaciones que van a participar de la elección”, explicó.

Acosta Sabatini destacó que el 1° de septiembre se realizará la audiencia de presentación de boletas definitivas y que el 27 de agosto comenzará la campaña electoral de 60 días. Una de las novedades más importantes será la implementación del sistema de boleta única de papel, similar al que se utiliza en Mendoza. “Ya se usa en otras provincias, ahora se va a usar a nivel nacional”, señaló.

"Hay que marcar dentro de los cuadrados en blanco una opción para cada categoría”

El secretario aclaró cómo funcionará el procedimiento de votación: las boletas serán entregadas por el Estado en cada mesa y se colocarán dentro de un bloque troquelado. “Con la boleta, con la firma del presidente de mesa, vengo al biombo para preservar el secreto de mi voto. Para que sea válido, tenés que marcar dentro de los cuadrados en blanco una opción para cada categoría”, indicó, y agregó que el voto en blanco se registra simplemente sin marcar ninguna opción.

En cuanto a la reposición de boletas, Acosta Sabatini señaló que, si un votante se equivoca, puede acercarse a la autoridad de mesa para solicitar una nueva. “Te van a dar otra boleta, haces el mismo procedimiento y luego la introduces en la urna”, explicó.

El funcionario adelantó que se realizarán capacitaciones en escuelas, universidades y ferias de la provincia para familiarizar a los ciudadanos con este nuevo sistema. “Queremos que la gente no tenga el primer contacto con la boleta el día de la elección”, afirmó.