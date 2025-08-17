Bolivianos en Salta votan este domingo: 2.700 habilitados en la capital y el interior

Hoy domingo 17 de agosto, los ciudadanos bolivianos residentes en la provincia de Salta participarán de las elecciones nacionales de su país. La votación se desarrollará de 8 a 16 horas en distintos puntos de la capital y el interior.

En Salta capital, el acto electoral se llevará adelante en el Ex Colegio Nacional, donde están habilitadas alrededor de 2.700 personas para emitir su sufragio. En el interior, también habrá mesas habilitadas en municipios como Salvador Mazza y Orán.

La cónsul de Bolivia en Salta, Lusdari Uyuli, destacó que el personal de la Corte Electoral ya se encuentra conformado y capacitado: “Esperamos que sea una jornada de democracia con la mayor participación posible”.

Si bien la cantidad de votantes habilitados en Salta se redujo levemente en comparación con procesos anteriores —principalmente porque algunos ciudadanos emitirán su voto en sus departamentos de origen en Bolivia—, desde el consulado señalaron que los trámites migratorios no generan mayores inconvenientes, aunque reconocieron demoras en la entrega de DNI temporales o definitivos debido a nuevos requisitos.

El consulado, ubicado en la esquina de Maipú y Avenida Belgrano, continúa ofreciendo unos 25 trámites consulares, como certificados de nacimiento, matrimonio, visas, constancias de nacionalidad y el empadronamiento permanente para mantener actualizados los datos de los votantes.

“Apoyamos a nuestros connacionales en todo momento, especialmente en casos de pérdida o sustracción de documentos, para garantizar que puedan votar y, si es necesario, regresar a Bolivia sin inconvenientes”, concluyó Uyuli.