"Tenemos en un mes la inflación que antes teníamos en un día, y va camino a ser exterminada", dijo Milei

El presidente Javier Milei realizó un discurso en la Conferencia Mundial Libertaria (Liberty International World Conference). Volvió a criticar la justicia social, destacó la película "Homo Argentum", aseguró que la inflación será "exterminada" y llamó a vencer al Kirchnerismo en las elecciones. Al encuentro -realizado en el Hotel Pestana- asistieron líderes, pensadores, académicos y activistas de distintos países.

"Tras haber alcanzado una época dorada a principios del siglo XX, la República Argentina fue víctima de una nueva clase política que hizo de la justicia social su bandera. Durante un siglo sometieron a la población a un proceso gradual de empobrecimiento marcado por episodios dramáticos de crisis, estallidos sociales e hiperinflaciones", afirmó el jefe de Estado.

Por su parte, al referirse a la justicia social realizó una mención especial a la película de Guillermo Francella, Homo Argentum. En esa instancia, el Presidente contó que vio el film junto a diputados "que defienden con uñas y dientes las ideas de la libertad en el Congreso" y con sus ministros.

Milei citó una parte de la película y destacó que "básicamente plantea de modo brutal el problema de la justicia social". Al tiempo, la calificó como injusta y criminal".

Por otra parte, Milei hizo referencia a "la herencia inflacionaria" y aseguró que recibieron "un país al borde de la peor crisis de la historia".

"En materia de inflación, la tasa interanual estaba en el orden del 250%, y además se venía acelerando. Es más, llegamos al punto de que la inflación de alta frecuencia marcaba un 1,5% diario", reflexionó el mandatario.

"Teníamos una situación peor que la previa de Alfonsín", aseveró. En tanto, destacó que tras menos de dos años de gobierno" la realidad es otra, la inflación interanual ha bajado a una tasa del 25% -es decir que su tasa mensual ya se ubica en torno al 1,5%, lo mismo que antes aumentaba tan solo en un día-. Hoy tenemos en un mes lo que antes aumentaba en un día y ahora va camino a ser exterminada totalmente", ratificó.

Además, Milei resaltó que gracias a las medidas económicas; "12 millones de personas salieron de la pobreza".

Para finalizar, el jefe de Estado también llamó a decirle al kirchnerismo "nunca más" y dijo que las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, "es la primera batalla" que hay que ganar.