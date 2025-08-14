Comercios de Salvador Mazza y Orán naufragan ante la avalancha de productos baratos de Bolivia

La crisis económica golpea con fuerza a los comercios de Salvador Mazza, donde las ventas locales se ven cada vez más afectadas por la competencia de los productos provenientes de Bolivia.

El comerciante y expresidente de la Cámara del sector, Manuel Pieve, describió la situación con crudeza: “Parece que somos náufragos, nos agarramos de la primera tabla que vemos”.

Pieve dialogó con Aries FM y explicó que el precio de los juguetes en Bolivia es tan bajo que, aunque beneficia a quienes compran, perjudica gravemente a quienes intentan vender en la zona. “Ya no existe el comercio con Bolivia, se cerraron muchos negocios”, lamentó, asegurando que los comerciantes locales solo abastecen al mercado interno, ya que Argentina “sigue siendo cara” frente a la oferta del país vecino.

Desde Orán, el titular de la Cámara de Comercio, Ariel Zablouk, sumó que el Plan Güemes “frena otro tipo de mercancías, pero no textil, juguetería ni electrónica”. Además, remarcó que en Bolivia “venden en cuotas y aceptan billeteras virtuales argentinas; incluso el boliviano quiere tener pesos argentinos”.

Zablouk estimó que diariamente llegan entre 40 y 50 colectivos desde distintos puntos del país, cargados de compradores que “se llevan millonadas de mercadería”.

La realidad fronteriza expone un contraste: mientras las góndolas bolivianas se llenan de clientes argentinos, los comercios de Salvador Mazza y Orán luchan por sostenerse en medio de una competencia desigual que no parece tener freno.