¿Cómo estará el clima para el Día del Niño para los festejos?

El fin de semana, coincidiendo con el Día del Niño, se espera en Salta un clima más fresco y con mayor nubosidad que lo previsto inicialmente. “Para la tarde del domingo daban temperatura bastante agradable, tiempo lindo, soleado y fantástico. Ahora los modelos indican cielo mayormente nublado y máxima de 17 grados, con baja probabilidad de precipitaciones”, detalló el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con InformateSalta.

El cambio se debe a un sistema de baja segregada que se aproxima desde la costa de Chile y que provoca movimientos difíciles de predecir. “Este sistema tiene movimientos erráticos y puede causar lluvias en algunas zonas y nevadas en áreas altas, pero para Salta será más fresco que otra cosa”, explicó..

Para quienes planean actividades al aire libre, el especialista recomendó prestar atención a la evolución del tiempo durante todo el fin de semana, aunque por el momento no se esperan lluvias significativas ni tormentas fuertes en la ciudad.