Comicios históricos en Bolivia: Posible primer balotaje

Bolivia celebra hoy elecciones presidenciales para definir al sucesor de Luis Arce. Ocho candidatos competirán en los comicios, que también renovarán la totalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En caso de que ninguno supere el 50% de los votos o el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo, el país vivirá por primera vez en su historia una segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre.

Entre los principales postulantes figuran el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (Libre), el empresario Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia). También participan Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eva Copa (Partido Morena), Eduardo del Castillo (Movimiento al Socialismo) y Rodrigo Paz Pereira (PDC).

El ex mandatario Evo Morales intentó competir, pero fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional al superar el límite de mandatos permitido. Días atrás llamó a sus seguidores a ejercer el voto nulo, calificando la elección como “ilegítima”.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, más de 7 millones de bolivianos están habilitados para sufragar en el país, mientras que otros 369 mil podrán hacerlo en el extranjero. La Argentina concentra la mayor cantidad de votantes habilitados fuera de Bolivia: 162.531 personas, casi la mitad del padrón externo.

En territorio argentino, el Tribunal Electoral boliviano dispuso que se pueda votar con cédulas vencidas en los últimos 12 meses, con el objetivo de garantizar una amplia participación. Los consulados y viceconsulados en Salta, Orán, Salvador Mazza, Jujuy, La Quiaca, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y otras ciudades informaron que mantendrán sus oficinas abiertas para consultas y trámites.

Las encuestas más recientes anticipan un escenario de balotaje, con Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina como los candidatos mejor posicionados.