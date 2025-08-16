Tras realizar 28 allanamientos, detuvieron a 34 personas, se recuperaron 22 vehículos, secuestraron armas y más de 500 dosis de droga

En el marco del trabajo que lleva adelante la Dirección General de Investigaciones en distintos puntos de la provincia, se realizaron por diferentes causas allanamientos, con detenciones y secuestro de droga, entre otros elementos.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones llevó a cabo diversos procedimientos en el marco de causas judiciales, alertas ciudadanas y tareas preventivas, en distintos barrios de la provincia.

Allanaron 28 domicilios vinculados a causas por delitos. También hubo procedimientos originado en patrullajes preventivos en los que 34 personas fueron puestas a disposición de la Justicia.

Se recuperaron 22 vehículos entre autos, camiones y motocicletas, algunos de ellos con pedido de secuestro. También se recuperaron 16 celulares, electrodomésticos, herramientas, autopartes, entre otros elementos cuya propiedad no pudo ser acreditada por sus poseedores o que contaban con requerimiento judicial.

Por otra parte, como resultado de tareas preventivas y alertas ciudadanas, se procedió al secuestro de un arma de fuego, 4 armas blancas y 12 cartuchos de distintos calibres, todos sin la documentación correspondiente.

En distintas intervenciones se trabajó con la Dirección General de Drogas Peligrosas logrando la incautación de más de 500 dosis de droga, entre marihuana y cocaína.