De los 10 candidatos de La Libertad Avanza en Salta, Olmedo dijo que sólo 2 lo saben

El candidato a senador nacional, Alfredo Olmedo, aseguró en diálogo con el periodista Federico Storniolo en Sin Vueltas TV, que su espacio La Libertad Avanza está conformando un equipo “de primera categoría” con miras no solo a las elecciones actuales, sino también al 2027, donde proyectan disputar el gobierno de la provincia de Salta.

“El 90% de los que van a ser candidatos no saben que van a ser candidatos. Estamos tratando de revolucionar la política desde La Libertad Avanza”, señaló Olmedo, remarcando que su propuesta se basa en la meritocracia y la trayectoria de vida, más que en acuerdos políticos tradicionales.

"Ellos no tienen duda de que vamos a llevar gente proba, intelectualmente sólida y que acompañe al presidente de la Nación”

En Sin Vueltas, el dirigente explicó que su lista fue pensada para que cada integrante pueda ocupar funciones clave en caso de que lleguen al gobierno provincial. “Armamos un equipo de 10 personas de primera categoría, del cual me siento muy orgulloso. El único que está fijo por ahora soy yo”, afirmó y dijo que ni siquieroa los que van a ser candidatos saben que van a serlo: sólo 2 de los elegidos ya están enterados, el resto no.

Olmedo destacó la participación de Carlos Zapata y Orozco en lo que definió como el “triángulo de hierro” de las decisiones políticas en Salta. “No es por amiguismo, es por resultado. Si le hemos ganado cuatro elecciones al gobernador, vamos a seguir confiando en Olmedo. Ellos no tienen duda de que vamos a llevar gente proba, intelectualmente sólida y que acompañe al presidente de la Nación”, aseguró.

Para Olmedo, lo fundamental no es el cargo que pueda ocupar, sino el rumbo que tome el país y la provincia. “Voy a estar honrado de ser senador si la gente así lo quiere, pero es más importante armar un equipo de conducción para cambiar el rumbo del país. No es lo mismo qué país le dejamos a nuestros hijos que qué hijos le dejamos a nuestro país”, concluyó.