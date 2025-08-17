Buenas noticias para Don Alberto: Volverá a cobrar su pensión tras días de angustia

Don Alberto Salvatierra volvió a sonreír después de días de profunda preocupación. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó que le restituirá la pensión que había sido suspendida y que representaba su único ingreso.

Alberto perdió ambas piernas y un brazo en 1992, cuando fue atropellado por un tren. Desde entonces, la pensión había sido el sostén que le permitió salir adelante y mantener a su familia. Sin embargo, días atrás, al acercarse al banco, se encontró con la cuenta en cero, lo que generó incertidumbre y temor de perder el beneficio que lo acompañó durante más de tres décadas.

Este viernes, finalmente llegó la confirmación desde Buenos Aires: la suspensión fue levantada y entre lunes y martes podrá volver a cobrar.

“Muy contento por eso y agradecido con todas las personas que me ayudaron de una u otra manera. Gracias a todos”, expresó con alivio.

Aun así, Alberto adelantó que continuará con los trámites médicos para garantizar la estabilidad de la pensión. “Tengo turno en el Hospital San Bernardo y, cuando tenga todo, voy a mandar los papeles a Buenos Aires para quedarme tranquilo y que no vuelvan a suspenderme la pensión. Esto no es un lujo, es vivir dignamente”, subrayó.