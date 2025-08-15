Murió una mujer tras ser atropellada en ruta nacional 50

Esta mañana, alrededor de las 7, un siniestro vial fatal ocurrió en la ruta nacional 50, a la altura del kilómetro 20, dejando como saldo la muerte de una mujer.

Según se informó, un automóvil habría atropellado a una mujer mayor de edad. Personal de Criminalística documentó la escena del siniestro para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Por su parte, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas también intervino en el caso, con el objetivo de esclarecer los detalles del trágico suceso.

El accidente se suma a una serie de siniestros viales en la zona, lo que genera preocupación entre las autoridades, quienes continúan reforzando las medidas preventivas en rutas de alto tránsito.