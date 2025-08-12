Salteño sin brazos emocionó en TV tocando música con los pies

Salteño sin brazos emocionó en TV tocando música con los piesSociedad12/08/2025
Mario Castro es un salteño de 27 años que conmovió con su historia en el programa Buenas Noches Familia conducido por Guido Kackzka.
Mario demuestra que cuando uno quiere puede y llega a cumplir sus sueños más anhelados, sobre todo si viene de una pasión como la que tiene por la música.
“Tenía cinco años y descubrí que la música era mi sueño, mi vida, que iba a poder salir adelante a pesar de que no tengo los brazos” comenzó a relatar el joven, quien a los 11 años empezó a armar su grupo, agarrando el violín por su cuenta a los 18 años.
“Gracias a Dios soy feliz, porque me dio la vida Dios y tengo que vivirla”.
Agradecido a Dios por el regalo de la vida y por tocar junto a su hermano en el escenario del programa, confesó que era un sueño llegar a ese lugar: “Es un sueño que yo vine peleando, subiendo videos en redes sociales, buscando la forma de poder llegar acá”.
Durante el programa, el dúo recaudó más de $83.000.000: “Para mí es un sueño poder llegar acá y la verdad que me siento feliz. Muy agradecido de verdad, de corazón muchísimas gracias”.