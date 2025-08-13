Sin extremidades, en silla de ruedas y sin pensión: Pide ayuda a la comunidad

"Beto", que tiene una discapacidad visible y se desplaza en silla de ruedas con un solo brazo útil, quedó sin su pensión por discapacidad.

Con una familia a cargo, a la que sostenía con este ingreso económico, hoy salió a los medios en busca de ayuda, ya que para intentar recuperar el beneficio debe presentar nuevamente su historia clíncia, la cual se encuentra en el hospital San Bernardo, donde fue asisitido después del accidente que lo dejó con la discapacidad.

El hombre conto por Infinito "Ayer voy al banco a cobrar y me doy con la novedad que me habían suspendido la pensión, estaba todo en cero. Mi hermana hizo una publicación para ver si la gente me podía ayudar, porque yo tengo dos hijos que están en el colegio y la mayor termina el secundario. Pago de servicios y es el único ingreso que tengo".

El damnificado explicó "A mí me faltan las dos piernas y un brazo, creo que está bastante fácil de darse cuenta, la pensión mía no es trucha. No me dieron explicación me dijeron que tengo que presentar de nuevo los papeles, historia clínica, llamé al San Bernardo y me dijeron que no están dando turno para el traumatólogo, recién a mediados de septiembre".

Sobre el motivo de su discapacidad recordó "Yo tuve un accidente en el tren en el 92, tenía 15 años. Hice en ese entonces algunos trámites pero es ahora de no creer, uno debería ir que te vean y que al toque te vuelvan a dar, imaginate que yo no me puedo trasladar solo, tengo que buscar a alguien que me traslade".

El hombre aseguró que para renovarle el beneficio el médico "Debe poner por escrito en un papel, me tienen que sacar una radiografía y buscar mi historia clínca del año 92".

Actualmente aparte de la pensión que recibía, arregla pelotas de fútbol en B° Juan Manuel de Rosas "Yo en la casa arreglo pelotas de fútbol, parchar, costura, sería la única changa que tengo" Se describió como un apasionado del Fútbol y jugó en el equipo de su barrio.

Beto apeló a la solidaridad de la gente y a su vez pidió si alguna autoridad lo puede ayudar a gestionar el turno en el hospital San Bernardo.

Si querés donar dinero podes hacerlo al Alias: alberto.724.royo.mp o contactarse con él al nro 3875235785