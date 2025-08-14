Desarrollo minero: Ganfeng Lithium va por un nuevo RIGI por u$s2.000 millones

La minera china Ganfeng Lithium anunció la unificación de tres proyectos de salmuera de litio en la Puna salteña, con una inversión total estimada en más de u$s2.000 millones, que planea inscribir en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para obtener estabilidad fiscal y beneficios aduaneros clave para su desarrollo.

La compañía selló una alianza estratégica con Lithium Argentina, con sede en Suiza, para operar de manera conjunta los activos Pozuelos–Pastos Grandes (100% Ganfeng Lithium), Pastos Grandes (85% Lithium Argentina – 15% Ganfeng Lithium) y Sal de la Puna (65% Lithium Argentina – 35% Ganfeng Lithium). Todos se encuentran en la cuenca de los salares Pozuelos y Pastos Grandes, en el departamento de Los Andes.

La nueva estructura societaria estará conformada en un 67% por Ganfeng Lithium y un 33% por Lithium Argentina. Las operaciones quedarán bajo una subsidiaria cuya denominación se dará a conocer próximamente.

El plan maestro contempla tres fases de desarrollo, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), lo que posicionaría al emprendimiento entre los mayores del mundo. Para lograrlo, se implementará una tecnología híbrida que combina evaporación solar y extracción directa de litio (DLE), con el fin de maximizar la eficiencia y la escalabilidad.

Desde la compañía remarcaron que el proyecto fortalecerá la cadena global de suministro de litio con base en Argentina y que se desarrollará con criterios de sostenibilidad. También destacaron el acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional para promover un marco regulatorio estable que impulse inversiones estratégicas vinculadas a la transición energética.

Proyecto Pozuelos-Pastos Grandes

El proyecto Pozuelos-Pastos Grandes, también conocido como PPG, representa la unión de los proyectos Pastos Grandes y Pozuelos. Se extiende por las cuencas del Salar de Pastos Grandes y del Salar de Pozuelos, a 13 km al sur-sudoeste de la ciudad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, a 56 km al suroeste de la ciudad de San Antonio de los Cobres y a 154 km al noroeste de la ciudad de Salta, capital de la provincia. La altitud es de 3785 m s. n. m. y cubre más de 8664 hectáreas del Salar de Pastos Grandes.

Para el procesamiento se estima utilizar tecnología probada como la extracción de salmuera, la evaporación solar y el procesamiento convencional de salmuera de litio. La vida útil de Pastos Grandes es de 25 años, con período de puesta en marcha de 3 años y una producción de hasta 25.000 toneladas por año.

Pastos Grandes tiene el potencial de entrar en producción en 2024. Lithea Inc., empresa subsidiaria de Ganfeng Lithium en Argentina, se encuentra ejecutando el proyecto desde fines de 2022, tras su adquisición a Lítica Resources. El proyecto cuenta con un campamento propio y se planifica ampliar tanto su capacidad como la de sus instalaciones operativas.

Proyecto Sal de la Puna

Tal como informa el sitio NoticiasMineras.com.ar, el proyecto Sal de la Puna, también conocido por sus siglas SDLP, está ubicado en el salar de Pastos Grandes, al oeste de la provincia de Salta, a una altitud que oscila entre los 3800 y 4000 m.s.n.m. Este proyecto es operado por el socio comercial de Ganfeng, Arena Minerals, que lleva adelante las tareas de exploración.

El programa de perforación se centró inicialmente en los bloques Almafuerte y Graciela, con el objetivo de aumentar la categoría del recurso actual y aumentar la base de recursos del Proyecto SDLP. Primeramente, se interceptó -a través de perforación diamantina en el bloque Almafuerte- un acuífero de grava ininterrumpido entre los 334 metros y 634 metros en el fondo de la perforación.

Recientemente, se ha completado la perforación exploratoria en el bloque Barreal II, que forma parte de la sección norte del proyecto. El pozo exploratorio alcanzó dos acuíferos de salmuera y se perforó hasta una profundidad total de 620 metros bajo la superficie.

Ambos acuíferos de salmuera descubiertos están predominantemente compuestos de arenas aluviales con halita menor. El acuífero inferior representa la intercepción de ley más alta reportada en la cuenca de Pastos Grandes. Los resultados obtenidos hasta el momento han sido alentadores.

Ganfeng, un gigante global del litio con presencia en varios continentes, ya lleva invertidos u$s2.500 millones en Argentina y había proyectado llegar a casi u$s5.000 millones en los próximos años. La apuesta por un nuevo proyecto, de escala aún mayor y con una inversión superior a u$s2.000 millones, busca ahora cumplir desde el inicio con los parámetros del RIGI, para asegurar los beneficios fiscales y aduaneros que permitan desarrollar uno de los complejos de litio más grandes del mundo desde Salta.