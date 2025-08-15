B° 20 de Junio: A dos semanas del fuego, el humo persiste y familias andan a la deriva

Este viernes se cumplen dos semanas de aquella jornada de tensión que vivió la ciudad de Salta cuando, en medio del soplar del viento zonda, las llamas consumieron viviendas en la ampliación del B° 20 de Junio, con varias familias perdiendo todas sus pertenencias.

Tras esas dos semanas, los damnificados están preocupados, pues no solo perdieron todo, sino que siguen sin tener un lugar dónde ir a vivir, sintiéndose desamparados, como también angustiados al ver que aún hay humo en la zona, además de focos de fuego que todo el tiempo están apagando.

“Estamos preocupados por el humo que sigue saliendo, el domingo a las 3:00 de la madrugada un vecino se levantó a apagar un pequeño incendio”, afirmó una de las vecinas perjudicadas, en diálogo con Multivisión Federal, donde indicó: “El humo sigue constantemente, también el fuego, quedan muchas ramas secas que se pueden volver a prender, hay árboles que todavía se están prendiendo desde abajo, hay mucha basura”.

Otra vecina habló de las implicancias de las llamas y de las pérdidas totales sufridas. “No se olviden de nosotros, sobre todo de los niños, no tienen dónde estar, van de un centro vecinal a otro, hace frío, tienen que esperar un plato de comida de la escuela, fue una pérdida total”.

Dicho esto resaltó la aflicción de no tener dónde vivir ni pertenencia alguna. “La estamos pasando muy mal, necesitamos una ayuda, nos estamos quedando en la nada; aquí hay focos de incendio todavía, se están prendiendo por abajo del suelo, hay mucho humo, puede haber otra fatalidad”, alertó.

Una tercera voz agregó detalles de cómo los damnificados llevan el día a día, muchos sin tener dónde ir: “Algunos duermen en el centro vecinal, otros en casas de familiares, los chicos tratan de ir a las escuelas… pero no tenemos dónde vivir, necesitamos una respuesta, la gente está esperando, tener un techo, no esperamos nada gratis pero necesitamos un techo, hay gente que no tiene dónde ir”.

“Hay familias a la deriva, algunas tienen hasta cinco chicos”