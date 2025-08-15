Conflicto municipal en Hipólito Yrigoyen: Un empleado perdió un ojo y hay otros heridos

Hipólito Yrigoyen se encuentra en un momento de gran tensión causada por el reclamo de empleados municipales al ejecutivo por mejoras salariales y que se cumplan acuerdos preestablecidos. Este reclamo llevó a los trabajadores a una huelga, la cual fue desalojada por la policía y que dejó como saldo personas heridas e incluso una de ellas con la pérdida total de un ojo.

Según publica El Tribuno, un trabajador perdió un ojo por el impacto de un proyectil de goma. En diálogo con Cristina Gonzalez, el abogado Ramón Saldaño dijo “Accionaremos judicialmente contra la intendenta Soledad Cabrera, la fiscal de Pichanal Dora Fuentes y la Policía por abuso de autoridad y daños. En lo penal, la responsabilidad es personal y no delegada; en lo civil, hay responsabilidad social de todos los que participaron en este feroz desalojo”, sostuvo.

Además agregó que el reclamo era simplemente que se cumpliera un acta compromiso ya firmada, y criticó la gestión de Cabrera: “La intendenta dice que no hay plata para pagar, pero hoy está montado el escenario para el festival de mañana. Los artistas no vienen gratis, esto demuestra que el problema no es de recursos sino de voluntad política”.

El Recalmo

Los trabajadores municipales reclaman recategorizaciones, pase a blanco de sumas no remunerativas, pago del bono en una sola cuota y provisión de ropa de trabajo, demandas que consideran derechos básicos postergados por la actual gestión. A esto se suma el incumplimiento del aumento salarial dispuesto por la provincia, que -según denuncian- no se podrá concretar sin la firma de la jefa comunal.

Atento a esta situación el Senador Provincial por Orán, Juan Curá se expresò a través de sus redes sociales. "Lamento mucho lo que está ocurriendo".

