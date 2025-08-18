“Nos quedan 12 puntos y estamos vivos”: la fe de Noce tras el empate del "Santo"

18/08/2025
Juventud Antoniana igualó ante San Martín y quedó más lejos de la zona de clasificación. Con solo 12 puntos en juego, el “Santo” está obligado a sumar en su próxima visita a Sportivo Belgrano, en San Francisco, y esperar otros resultados.

Tras el empate, el entrenador Germán Noce analizó el presente del equipo: “No sé si se compromete la clasificación, pero todavía nos quedan 12 puntos. Con las cuentas que sacamos, creemos que con 13 estamos adentro. No tuvimos la tranquilidad a la hora de definir; en el primer tiempo generamos muchas opciones de gol con ventaja numérica y no pudimos concretar”, expresó.

El DT destacó que durante los primeros 45 minutos Juventud fue superior: “Tuvimos jugadas en las que erramos el último pase y eso nos privó de sumar de a tres. San Martín vino a lucharla, a pelear, a buscar esa pelota que encontró. Nosotros lo desbordamos y tuvimos nuestras chances, pero hoy no se pudo meter”.

También admitió que al equipo le faltó serenidad: “Los delanteros empezaron a pelear en vez de jugar y eso favoreció a los defensores rivales. Después encontramos el gol, pero cometimos las desatenciones de siempre, soltamos las marcas en esa jugada y nos quedó sabor a poco”.

Sobre el rival, fue categórico: “La única jugada clara que tuvieron fue esa del gol. No recuerdo otra situación de peligro. Soltamos marcas y salimos a tapar donde no debíamos. Es la historia de siempre. Ahora tiene que ser el clic, nos quedan dos canchas muy difíciles de visitante, pero estamos vivos”.

En cuanto a los cambios del segundo tiempo, explicó: “Necesitábamos refrescar arriba, buscar algo más en ofensiva. La salida de Nico González fue obligada por lesión. Martín Esparza había hecho un gran desgaste y estaba cansado, así que lo reemplazamos por Ale, que corre para todos lados”.

Finalmente, se refirió a la jugada que derivó en el empate: “Lo trabajamos: segunda pelota, centros. Pero cuando los errores individuales surgen por malas decisiones, no se puede hacer mucho”, se lamentó el entrenador.

