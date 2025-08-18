El "Cuervo" busca recuperarse ante Nueva Chicago

Hoy lunes, desde las 15:30 en Mataderos, Central Norte visitará a Nueva Chicago con el objetivo de cortar la racha negativa y seguir en la pelea por un lugar en el Reducido.

Para este compromiso, Pablo Fornasari, director técnico del Cuervo, podrá contar con el regreso de Tiago Banega, quien reemplazará a Gianluca Mancuso, y de Luciano "Pupy" Ferreyra, que ocupará el lugar de Gonzalo Álvez.

De esta manera, Central Norte formaría con: Enzo Vázquez; Santiago Rinaudo, Cristian González, Matías Sánchez, Pedro Sanz; Matías Moravec, Maximiliano Ribero, Tiago Banega, Luciano Ferreyra; Franco Tisera y Rodrigo Acosta.