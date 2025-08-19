Estudiantes de la UNSa podrán disfrutar del merendero todos los días hábiles

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) ya cuentan con un merendero que funcionará de lunes a viernes en el comedor universitario, de 17 a 19 horas. La medida representa un cambio significativo respecto de años anteriores, cuando el servicio solo se brindaba tres veces por semana.

Por primera vez, el merendero fue incorporado al presupuesto oficial de la universidad, lo que garantiza su continuidad y permite planificar la entrega de más de 3.600 raciones de merienda al mes.

El rector de la UNSa, Miguel Nina, destacó que “los estudiantes son el eje de esta gestión y se trabaja en diferentes acciones para mejorar el bienestar universitario”.

La iniciativa fue bien recibida por el alumnado. “Para quienes cursamos todo el día, contar con este servicio diario marca una gran diferencia”, señaló María, estudiante de Ciencias de la Salud.

En tanto, Javier, de Ingeniería, subrayó que el merendero “es un espacio de encuentro que contribuye a que los estudiantes se sientan contenidos”.