Zonda y salud: Consejos para niños, adultos mayores y asmáticos

El intenso viento Zonda que afectó Salta durante la mañana representa un riesgo para la población, especialmente para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Laura Strada, pediatra, comentó a través de Informate Salta: “Los niños y adultos mayores siempre representan una población de riesgo ante este tipo de viento, ya que colabora con que se cierren los bronquios y exacerbar la crisis asmática. Aquellos que tienen problemas respiratorios son los más afectados en estos meses de viento y calor”.

La especialista detalló que los niños con bronquitis, broncoespasmo recurrente, asma diagnosticada o problemas respiratorios crónicos son los más vulnerables, y que estos cambios climáticos también afectan a los bebés. “Otra mucosa que se afecta es el lagrimeo en el ojo y la resequedad en la piel. La mayor exposición al viento genera estos síntomas; aun así, todos nos sentimos afectados”, explicó.

Respecto a las medidas preventivas, Strada recomendó humidificar los ambientes a temperatura ambiente, cerrar las entradas por donde ingresa el viento, hidratarse correctamente y evitar la exposición al aire libre. Además, sugirió el uso de lágrimas artificiales para los ojos y cremas hidratantes para la piel.