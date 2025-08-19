Servicio nocturno en Salta: SAETA trabaja para mantener recorridos sin interrupciones

Luego de que empresas advirtieran sobre posibles restricciones en el servicio nocturno, desde SAETA detallaron a InformateSalta que la empresa está trabajando para regularizar los pagos pendientes y evitar cualquier interrupción de los recorridos.

"Hasta el viernes tenemos tiempo, estamos trabajando en eso", aclararon desde SAETA, a la vez que garantizaron que al menos hasta esa fecha continuará funcionando normalmente.

Las autoridades de transporte y los empresarios proyectan una reunión para definir los pasos a seguir y asegurar la continuidad del servicio.

Por su parte, los empresarios enfatizaron que la medida no busca perjudicar a la población, sino que responde a la falta de fondos para sostener la operación del sistema.