El viernes habrá paro de controladores aéreos y podrían cancelarse vuelos

El fin de la conciliación obligatoria abrió este martes un nuevo capítulo en el conflicto aeronáutico, ya que la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que retomará su plan de lucha desde el 22 de agosto, lo que podría derivar en demoras y cancelaciones de vuelos en todos los aeropuertos del país.

Este martes se confirmó la decisión de los controladores por lo que hay que estar atentos a los vuelos programados para el día viernes, además, habrán jornadas de protestas hasta fin de mes.





La organización gremial que agrupa a los controladores denunció que los representantes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no realizaron una oferta salarial acorde con la pérdida del poder adquisitivo y remarcó que "no se está cumpliendo el convenio colectivo de trabajo". En respuesta, desde la empresa sostienen que los incrementos ofrecidos están en línea con lo otorgado a otros sectores estatales, como la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).



El conflicto se arrastra desde julio, cuando la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el día 11, lo que suspendió tanto los despidos como los ceses de actividades. Posteriormente, la medida se prorrogó hasta el 7 de agosto, debido a que la EANA presentó una nueva propuesta que, según ATEPSA, no alcanzaba las expectativas y se mantenía por debajo de la pauta general para los empleados públicos.