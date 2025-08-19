Vélez eliminó a Fortaleza y se transformó en el primer clasificado a cuartos de la Libertadores

Vélez derrotó 2-0 a Fortaleza en el José Amalfitani y se transformó en el primer clasificado a los cuartos de final de la Conmebol Libertadores.

El Fortín eliminó al equipo brasileño, tras el empate 0-0 de la ida, y espera por el vencedor de la serie entre Racing y Peñarol.

El Fortín pegó de entrada y abrió el marcador a los 7 minutos de partido gracias a un cabezazo de Maher Carrizo.

Antes de la media hora de juego, Vélez estiró las diferencias con Tomás Galván, que entró como centrodelantero y definió cruzado.

En el complemento el equipo de Guillermo Barros Schelotto no tuvo grandes dificultades y se impuso con relativa comodidad.

El próximo lunes Vélez viajará a Mendoza para chocar ante Godoy Cruz, por la sexta fecha del Torneo Clausura.