¡Palpitando el Milagro! Así será el itinerario de los peregrinos de la Puna

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en septiembre.

En ese contexto, desde todos los rincones de la provincia, las peregrinaciones se alistan a semanas de comenzar sus travesías. Es el caso de la peregrinación de la Puna, la cual ya tiene su itinerario previsto para los días de recorrido entre cerros y montes, para llegar a los pies de los santos patronos.

¿Cómo será la marcha? El caminar de los devotos comenzará a las 00:00 del jueves 11 de septiembre, tras la celebración de una misa. A lo largo del día, los peregrinos tendrán paradas para desayuno en La Bomba, almuerzo en La Encrucijada y merienda en Esquina Negra. La primera jornada culminará en Santa Rosa de Tastil, donde participarán de otra misa, recibirán colchones para el descanso y compartirán la cena.

El viernes 12, la jornada comenzará temprano, con el reinicio de la peregrinación a las 03:00 de la madrugada. El recorrido incluirá paradas para desayuno en El Alfarcito, refrigerio en Quebrada Carachi, almuerzo en Gobernador Solá y merienda en Lampazar, para finalmente llegar a Ingeniero Maury, donde se celebrará una Santa Misa.

El sábado 13, la marcha se reanudará a las 03:00 de la mañana. Después del desayuno en Chorrillos y un refrigerio en El Candado, los peregrinos arribarán a El Alisal para participar en una misa y un almuerzo. La jornada culminará en Campo Quijano, donde serán recibidos con una bendición y una celebración de la Palabra.

El tramo final será el domingo 14 de septiembre. Los peregrinos reiniciarán su marcha a las 03:00 de la mañana, con paradas en Villa Lola y Vicaria San Luis antes de llegar al Jockey Club para el almuerzo. Se espera su arribo a la Catedral a las 16:00, donde participarán en la Misa de los peregrinos.

Una vez en la Capital, la delegación participará en la procesión del Milagro el lunes 15 de septiembre y, al día siguiente, iniciarán el regreso a San Antonio de los Cobres, donde renovarán el Pacto de Fe frente a la Cruz Jubilar de su localidad.