Milagro: Piden no exponer la salud a quienes pretendan peregrinar desde la Puna

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en septiembre.

En ese contexto, desde todos los rincones de la provincia, las peregrinaciones se alistan a semanas de comenzar sus travesías. Es el caso de la Peregrinación de la Puna, la cual ya está con toda su organización interna, definiendo su cronograma, llamando a los servidores que quieran colaborar y con el pedido de tener presente las complejidades del viaje en la salud, por aquellos que quieran hacer la caminata.

A través de sus redes sociales oficiales, la peregrinación que partirá desde San Antonio de los Cobres, la comisión organizadora indicó que ya están coordinando con todas las instituciones, empresas, familias y personas que colaboran y prestan los servicios de asistencia médica, comida y refrigerios.

También anticiparon que, antes de dar a conocer el cronograma del viaje como también la cuestión de las inscripciones, aclararon que “esta comisión no recibe ni solicita donaciones de dinero, como así también aclarar que no existe cuenta bancaria a nombre de nuestra entidad”.

Un tema en el que hicieron especial énfasis es la cuestión de la salud, de tener presente las complejidades de la altura, de las dificultades de la geografía y que, aquellos que vayan a hacer la peregrinación, sepan cómo resguardar su salud, haciéndo el viaje si están en condiciones de hacerlo.

Así lo requirieron a través de un video donde el doctor Edgardo León, especialista en cirugía general, enfatizó: “Hay que tener en cuenta que debemos estar preparados, es un desafío, pero de fe, la gente de San Antonio está adaptada a la altura, los que debemos subir hasta allá desde Capital podemos sufrir el mal de altura, pasando por vómitos, desmayos, dolores de cabeza”.

También agregó que, ante la falta de oxígeno, la recomendación es que personas adultas o sin capacidad física adecuada, no se expongan a la altura. “Pueden sufrir caídas, golpes, si no se está en buen estado de salud; esos cuatro días para una persona cardíaca, con hipertensión, asmática, puede poner su salud en una situación desagradable”.

“Las embarazadas, o con bebés, no suban, es un riesgo"