"Pedalea": Bicicletas gratuitas para personas con discapacidad en el Valle de Lerma

En el Valle de Lerma, el diputado Nicolás Taibo presentó “Pedalea”, un proyecto que busca combinar inclusión y movilidad sustentable para personas con discapacidad. La iniciativa pone a disposición bicicletas gratuitas adaptadas en espacios públicos para que los chicos puedan disfrutar de actividades recreativas junto a sus familias, comenzando en la plaza de Rosario de Lerma, Campo Quijano y puntos estratégicos.

“Estamos presentando esto para dar una respuesta a la realidad que viven las personas con discapacidad y que tengan una realidad distinta. Este proyecto nace de charlas con personas y docentes que conocen la problemática”, explicó Taibo en SomosNoticias.

“Queremos tener nuestra propia producción y trabajar en conjunto para que los chicos puedan moverse de manera segura"

El programa contempla bicicletas adaptadas para distintos tipos de discapacidad, incluyendo modelos para personas no videntes o con sillas de ruedas. “La idea es que los padres puedan participar y acompañar a sus hijos en las actividades. No en todos los lugares se celebran fechas como el Día del Niño para chicos con discapacidad, y fue muy bien aceptado”, agregó el legislador.

Taibo también destacó que se buscará replicar la fabricación de estas bicicletas en talleres locales, en colaboración con escuelas técnicas de Campo Quijano y Rosario de Lerma. “Queremos tener nuestra propia producción y trabajar en conjunto para que los chicos puedan moverse de manera segura. Incluso estamos coordinando con la policía de tránsito y las áreas de discapacidad municipales para que se sumen a la iniciativa”.

El proyecto prevé horarios fijos y puntos establecidos donde las familias podrán acceder a las bicicletas con tranquilidad, garantizando continuidad y participación comunitaria.