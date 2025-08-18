Ebrios acosaron y quisieron manosear a menores en Rosario de Lerma

El repudiable hecho se dio este domingo en la tarde y fue alertado por vecinos al 911. Según advertían estos llamados, tres menores de entre 16 y 13 años, caminaban en cercanías a la cancha Pucará, en Rosario de Lerma cuando empezaron a ser acosadas desde arriba de un vehículo de color rojo, que se detuvo a la par de ellas en una zona rural.

Los sujetos las silbaban y le tiraban besos, en un momento dado, uno de los sujetos intentó manosear a la menor, lo que provocó que las niñas se asustaran y se alejaran rápidamente. Los vecinos, al observar la situación, llamaron de inmediato a la policía.

Con información precisa sobre el automóvil, los agentes lograron detener a los hombres en un semáforo de la ruta 36 a metros de Villa Mercedes.

Los dos individuos, que se encontraban en evidente estado de ebriedad, fueron detenidos y trasladados a la comisaría segunda (ex n°14) de Rosario de Lerma. El caso se calificará como un presunto acoso sexual, publicó Valle de Lerma Hoy.

Se conoció que uno de los detenidos tiene domicilio en Iruya, y el otro de Rosario de Lerma.