“No sabe manejarlo”: El rumor sobre Julián Álvarez y el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

En España circula la versión de que el delantero campeón del mundo no está conforme con el trato recibido del entrenador argentino.

Tras la derrota del Atlético de Madrid ante el Espanyol en la primera fecha de LaLiga, comenzó a circular en España un rumor sobre la relación entre Diego Simeone y Julián Álvarez.

El delantero de la Selección argentina, quien marcó un golazo de tiro libre y estaba siendo una de las figuras del equipo, fue reemplazado sobre el final con el marcador 1-1.

El campeón del mundo se retiró de la cancha mostrando claros signos de fastidio. Dos minutos después, llegó el gol del conjunto catalán que decretó la derrota del Colchonero.

Matías Palacios, periodista argentino y panelista de El Chiringuito, reveló que habló con el entorno del delantero de Calchín y comentó: "Les dio pena verlo a Julián así. Simeone nunca le dio el lugar que realmente sienten que merece, el respeto que tiene que tener”.

El delantero fue reemplazado cuando el partido estaba 1-1.

“No sabe manejar a una estrella”

La bomba estalló por completo cuando el relator dio una opinión mucho más fuerte que salió del lado de Álvarez: “A mí me dicen que ya no se le puede echar la culpa a Simeone porque, al fin y al cabo, da la sensación de que no sabe manejar a una estrella del fútbol mundial. Hacen un mea culpa y dicen ‘quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone‘“, sentenció Palacios.

Cuando vuelve a jugar el Atlético Madrid por la Liga

El Colchonero volverá al ruedo este sábado ante el Elche, en la segunda fecha del fútbol español, en condición de local. /TN