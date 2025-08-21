Una mujer policía muerta y su compañero se pegó un tiro

Un grave incidente conmocionó la noche de este miércoles a la ciudad de Orán. En la oficina de la División de Drogas Peligrosas, ubicada sobre calle Emilia Bustamante del barrio Mitre, dos efectivos de la Policía de Salta —un hombre y una mujer— habrían protagonizado un a acalorada discusión que terminó de manera fatal.

Según las primeras versiones, todo se originó tras una discusión que derivó en un disparo dentro de la dependencia policial. Producto del hecho , la mujer policía habría perdido la vida en el lugar, mientras que su compañero fue trasladado de urgencia al hospital local en estado crítico y posteriormente falleció en el nosocomio local

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado varias detonaciones y relataron que inmediatamente se desplegó un fuerte operativo policial. El sector permaneció cercado durante varias horas mientras se realizaban las primeras pericias.

Hasta el momento, desde la Policía de Salta no se emitió un comunicado oficial, aunque se espera que en las próximas horas se brinde información sobre el estado de salud del efectivo herido y sobre las circunstancias que rodearon el hecho, se trata de establecer si mantenían una relación, o las causas del hecho.

La Justicia ya tomó intervención para investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este trágico episodio que sacude a la fuerza de seguridad provincial.