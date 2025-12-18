En medio de las bananas, escondió más de 50 kilos de cocaína

Un camionero de Bolivia intentó ingresar droga al país por el norte salteño.

El operativo se realizó a cargo del Escuadrón 61 de Salvador Mazza cuando un camionero boliviano llegó con su camión cargado de bananas. En total tenía más de 22 mil kilos de mercadería.

Los miembros de las fuerzas de seguridad detectaron que los precintos de la carga se encontraban adulterados por lo que decidieron escanearlo. Allí se reveló que entre la carga habían tres cajas que tenían 48 paquetes rectangulares con un total de 50 kilos 46 gramos de cocaína.

El Magistrado interviniente dispuso la detención del ciudadano mayor de edad de nacionalidad boliviana, como así también, el secuestro del estupefaciente.