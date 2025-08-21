La AMT se hará cargo de taxis y remises, el municipio de las apps de transporte

apps transporte

La AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) y la Municipalidad de Salta firmaron un convenio por el que se dispuso cuales serán los órganos de contralor de taxis y remises y apps de transporte. 

Marcelo Ferraris, presidente de AMT, comentó que taxis y remises seguirán bajo la tutela del organismo que preside, mientras que el control de las apps quedará a cargo de la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad como lo establece la ordenanza que aprueba su uso. 

apps transporteAMT también controlará viajes con apps de transporte

En diálogo con El Once TV, dijo que los taxis y remises que usen aplicaciones, también quedarán bajo el control de la AMT. 

Explicó también qué tarifa corresponde dependiendo de como se tome el transporte: “Si el taxi o remis se toma no a través de una app, la tarifa que rige es la que esta en el reloj taxímetro, si ese taxi o remis contrata el servicio a través de una app la tarifa válida es la que figura o se acordó a través de la app” finalizó. 

