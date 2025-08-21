La AMT se hará cargo de taxis y remises, el municipio de las apps de transporte

La AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) y la Municipalidad de Salta firmaron un convenio por el que se dispuso cuales serán los órganos de contralor de taxis y remises y apps de transporte.

Marcelo Ferraris, presidente de AMT, comentó que taxis y remises seguirán bajo la tutela del organismo que preside, mientras que el control de las apps quedará a cargo de la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad como lo establece la ordenanza que aprueba su uso.

En diálogo con El Once TV, dijo que los taxis y remises que usen aplicaciones, también quedarán bajo el control de la AMT.

Explicó también qué tarifa corresponde dependiendo de como se tome el transporte: “Si el taxi o remis se toma no a través de una app, la tarifa que rige es la que esta en el reloj taxímetro, si ese taxi o remis contrata el servicio a través de una app la tarifa válida es la que figura o se acordó a través de la app” finalizó.