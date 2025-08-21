AMT también controlará viajes con apps de transporte

apps transporte

La semana pasada, la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Municipalidad de Salta firmaron un nuevo convenio para coordinar el control del sistema de taxis y remises en la ciudad. 

Según adelantó en Fenómeno Barrial, el presidente Marcelo Ferraris, este espacio permitirá modernizar y simplificar los requisitos para el sector de taxis y remises, con la necesidad de menor burocracia. 

El funcionario adelantó que la Autoridad no sólo se encargará de fiscalizar los taxis y remises, sino también del servicio que traslado a través de las aplicaciones 

También afirmó que con la llegada de las aplicaciones, se debe analizar que sucederá con el sistema de control a través de taxis y remises. 

También afirmó que la firma del convenio contempla un esquema de financiamiento para equiparar condiciones con las aplicaciones. A partir del año que viene, la Municipalidad se hará cargo del pago de la tasa de fiscalización del taxi del remis.

