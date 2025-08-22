Vecinos de B° Santa Lucía se reunieron con la Policía para pedir por seguridad

Tras el violento robo en un local comercial en B° Santa Lucía, donde un comerciante fue herido con arma blanca e intentaron secuestrar a su nieta, los vecinos se juntaron para pedir por seguridad.

Vecinos del mencionado barrio se reunieron con miembros de la Policía de Salta para solicitar mayor control tras el crecimiento de la delincuencia.

En diálogo con Multivisión comentaron que, si bien conocen de la falta de recurso humano y movilidad de la Policía local, necesitan contar con mayores recursos que les permitan realizar su trabajo de control brindando tranquilidad a los vecinos: “La Comisaria tiene 110 mil habitantes a cargo y con un solo móvil no se puede hacer mucho. Que coopere la división vigía para que caminen en la calle, antes lo hacían y ahora nos falta la presencia policial”.

Otro de los vecinos dijo que durante la charla pudieron plantear la problemática, además que esta instancia permitió que todos los habitantes de la zona se enteren del crecimiento de robos, venta de droga y el transitar de personas desconocidas en el barrio.

“Ojala que haya una solución, la Policía esta limitada con recursos pero cuando uno tiene una problemática busca llamar al 911, que tiene sus prioridades, pero aumentaron mucho los hechos delictivos” finalizó.