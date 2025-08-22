Siniestro vial en San Benito: hombre con fractura tras un choque entre auto y moto

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la intersección de avenida Discepolo y calle Ángel Vargas, en los alrededores de los barrios Círculo Seis y San Benito, donde un auto y una moto colisionaron en una zona de doble circulación.

Según informó una oficial de policía a Multivisión Federal: “colisionó un auto con una moto, ambos vehículos venían en el mismo sentido por avenida Discepolo. La moto estaba detrás del auto, y éste tenía intenciones de doblar en calle Ángel Vargas, por lo que la moto impactó en la parte trasera del vehículo”.

En la moto se trasladaban un hombre y una mujer. “Vino el personal de SAMEC y los atendió, el masculino tiene una fractura en la rodilla y fue trasladado al hospital San Bernardo, mientras que la mujer se encuentra bien”, agregó la oficial.

Además, se informó que ambos ocupantes de la moto llevaban cascos al momento del siniestro, lo que ayudó a prevenir lesiones de mayor gravedad.