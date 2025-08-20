Buscan esclarecer responsabilidades en el accidente mortal en Av. del Carnaval

Dolor y consternación: Un joven de 21 años murió y su acompañante, una mujer de 22, resultó gravemente herida tras impactar su motocicleta contra una estructura metálica caída en la avenida Fernández Molina, al costado del estadio Padre Martearena.

La investigación judicial apunta a esclarecer la responsabilidad de quienes debían instalar y retirar las estructuras. Uno de los apuntados sería la Asociación Carnestolenda de Salta, responsable de los desfiles de carnaval.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, en medio de fuertes ráfagas de viento zonda que sorprendieron a la ciudad de Salta. La víctima fatal, identificada como Leandro Isac Guitián, trabajaba como chofer de una aplicación de transporte. La mujer que lo acompañaba, de nombre Ana Belén, sufrió traumatismos graves y fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada.

Según las cámaras de seguridad del 911, a las 5:03 de la mañana una estructura metálica utilizada en los desfiles de carnaval se desplomó sobre la avenida. Diez minutos después, a las 5:13, una motocicleta con dos ocupantes que circulaba a alta velocidad impactó de lleno contra el obstáculo, desencadenando la tragedia.

El impacto inicial hizo que Guitián perdiera el control de su moto y, unos 40 metros más adelante, chocara contra otra estructura que se mantenía en pie. Este segundo impacto fue fatal y le causó la muerte de forma instantánea. Las primeras pericias señalan que la víctima, que circulaba sin casco, no advirtió la estructura caída en la calzada, aunque el lugar estaba correctamente iluminado.

Tras el accidente, el personal del SAMEC llegó al lugar y constató el fallecimiento de Guitián en el acto, mientras que la joven fue trasladada de urgencia al hospital. El llamado al 911 alertando sobre el siniestro ingresó alrededor de las 5:30 horas, una vez que la tragedia ya se había consumado.

Tras el fatal accidente, personal de Bomberos y la Municipalidad de Salta comenzaron la remoción de las columnas de la avenida Fernández Molina, conocida como Avenida del Carnaval.