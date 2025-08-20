Choque en Ibazeta y Leguizamón: Un auto terminó con la rueda hundida y daños visibles

En la intersección de calle Ibazeta y Leguizamón tuvo lugar un siniestro vial ente dos vehículos por lo que piden circular con precaución.

La colisión estuvo protagonizada por dos automóviles, de los cuales uno de ellos quedó con la parte izquierda delantera con visibles daños materiales y su rueda hundida.

Más allá de los daños materiales, no se requirió el traslado de ninguno de los implicados para atención médica.

En el lugar trabajan personal policial y de Tránsito municipal dirigiendo el tráfico vehicular, circulan con precaución sobre Leguizamón, con calle Ibazeta cortada yendo a Entre Ríos informó Multivisión.