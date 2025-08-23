Escándalo en Discapacidad: Victoria Villarruel dijo que es "un momento difícil"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue recibida por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en una serie de actos oficiales compartidos y realizó declaraciones refiriéndose al escándalo de los audios.

“Tomar definiciones políticas es difícil, en un momento difícil y bastante confuso”. Y agregó: “yo no soy una figura decorativa: cumplo el rol como vicepresidente que me da la Constitución”.

En el medio del enfrentamiento con el ejecutivo, la visita a Torres es un gesto político dando el visto bueno al nuevo movimiento "Provincias Unidas" el nuevo espacio político que se presenta como una “alternativa federal a la grieta” y que integran, además del mandatario chubutense, los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

Villarruel, tratando de abrirse del escándalo e intentando fortalecer su posición afirmó: “Parte de ese rol es estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades; nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacían absolutamente nada, no es mi caso; yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución y parte de ese rol es tratar con senadores, gobernadores e interiorizarme con lo que pasa fuera de la Capital Federal”.

La vicepresidenta, además, tuvo un fuerte cruce en Twitter con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes quien habìa disparado contra el Gobierno por lo sucedido con los presuntos sobreprecios y las coimas en discapacidad: “Todo llega. La verdad siempre sale a la luz. Nos gobierna una banda de corruptos. Todos, comenzando…”, escribió, arrobando a funcionarios de la Casa Rosada y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese mismo posteo, Mendoza sumó una captura de una conversación entre Villarruel y Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La respuesta fue inmediata: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”. La jefa comunal de Quilmes replicó: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”. (La Nación / NA).