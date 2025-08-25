Embarcación e Hipólito Yrigoyen: El camión oncológico continúa con su atención en el norte provincial

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública sigue recorriendo el norte provincial con el objetivo de acercar estudios gratuitos de prevención y servicios de vacunación a las comunidades de Embarcación e Hipólito Yrigoyen.

Cronograma de atención

Lunes 25 de agosto, desde las 14:00 en la plaza principal y martes 26 de agosto, de 9:00 a 15:00 en el hospital local. Hipólito Yrigoyen: Miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 9:00 a 15:00 en el hospital de la localidad.

La atención incluye la realización de mamografías gratuitas, con un cupo de 30 estudios diarios por orden de llegada, y exámenes de Papanicolaou (PAP) para la detección temprana de lesiones que podrían indicar riesgo de cáncer de cuello uterino.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, supervisó el funcionamiento del móvil y destacó que el programa “fortalece la prevención con acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, priorizando el acceso a estudios que salvan vidas”.

Además, en cada jornada se aplican vacunas contra la gripe a personas de grupos de riesgo —embarazadas, puérperas hasta 10 días posteriores al parto, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo—, así como otras dosis incluidas en el calendario nacional de inmunización para completar los esquemas según la edad.