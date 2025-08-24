La creatividad del contrabando: Descubren ingenioso doble fondo en un camión con 350 kilos de hojas de coca

Un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N.° 40, a la altura de la ciudad de Santa María (Catamarca), terminó con el secuestro de 350 kilos de hojas de coca que estaban ocultos en compartimientos secretos construidos en el techo y el acoplado de un camión de cargas generales.

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto, cuando el personal del Escuadrón 23 “Tinogasta” realizaba controles vehiculares de rutina. Los efectivos advirtieron que el conductor del transporte realizó maniobras bruscas para evitar el operativo, lo que desencadenó un seguimiento controlado que culminó con la intercepción del vehículo a pocos kilómetros.

Durante la inspección, los uniformados detectaron dobles fondos diseñados especialmente para ocultar la mercadería ilegal. En presencia de testigos, retiraron numerosos paquetes envueltos en nylon verde que, al ser pesados, sumaron 350 kilos de hojas de coca en estado natural.

Por orden del Juzgado Federal de Catamarca, el vehículo y la mercadería fueron secuestrados, mientras que el conductor —un hombre mayor de edad— quedó detenido y fue trasladado a la comisaría provincial.

El caso vuelve a poner en evidencia la creatividad y sofisticación de algunas redes dedicadas al contrabando, que buscan ocultar la carga ilegal con estructuras modificadas en los vehículos para evitar los controles fronterizos y de rutas nacionales.