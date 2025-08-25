Incluir Salud: Familiares de afiliados reclamarán por recortes en las prestaciones

Esta mañana, a partir de las 10 hs. familiares de personas con discapacidad reclamarán por recortes en las prestaciones de Andis-Incluir Salud en la sede de la obra social.

Estos recortes se sienten hace meses según denuncian familiares de personas con alguna discapacidad y sectores de jubilados con enfermedades crónicas, a esto se suma la baja de más de 100.000 pensiones o la quita de prestaciones a la espera de una resolución.

Este sector social se ve afectado para contar con los insumos indispensables para su día a día o que mejorarían su calidad de vida, como medicamentos, prótesis e incluso pañales.

La demora y quita de prestaciones afecta desde niños a personas mayores, para quienes la espera no es una opción, ya que se deteriora su calidad de vida. Este es el caso de Braian (27) quien no puede asistir al Centro de Día Sacra, al cual va hace 9 años y que se convirtió en su lugar de pertenencia y contención, provocándole daños emocionales y psicológicos al joven con retraso madurativo.

Buscando que se acelere la respuesta a los expedientes presentados, familiares reclamarán hoy a las 10 hs. en la sede del Programa Incluir Salud en calle Santiago del Estero 156, siendo acompañados por el Plenario de trabajadores Jubilados para exponer el vaciamiento del PAMI.