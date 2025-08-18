Salta, sin vacuna de fiebre amarilla en farmacias: Desconocen precio y disponibilidad

El Gobierno nacional informó una nueva disposición en materia de salud, por la cual la vacuna contra la fiebre amarilla dejará de aplicarse gratuitamente en todo el país y solo será sin costo en zonas endémicas.

Si bien esta vacuna se aplicaba en personas que viajaban al exterior por turismo, deberán inocularse en centros privados habilitados pagando por la misma.

Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacéuticos de Salta, comentó a FM Aries que por el momento no cuentan con stock de vacunas contra la fiebre amarilla como así también no tienen un precio de referencia al ser colocada históricamente por el Estado nacional: “Tampoco tenemos conocimiento que haya en stock de las droguerías”.

“Desconocemos cual será el precio porque nunca se comercializó”.

Sobre la existencia de la vacuna, señaló también que habrá en medida a la demanda, ya que se tratan de productos de cadena de frío, sin devolución y que tienen un vencimiento acotado.

“Estamos a la espera de ver cómo se comercializa, las condiciones y el precio, porque hasta la fecha nunca se había comercializado era un producto que se colocaba en las dependencias de salud pública” dijo Carrasco quien indicó que la medida los tomó por sorpresa ya que no fueron notificados.

Si bien la vacuna es obligatoria para visitar países de alta temperatura como Brasil, Paraguay o el Caribe, hizo hincapié que se debería incluir a toda la provincia de Salta en época estival, pero informó que en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Anta se va a garantizar la provisión nacional.