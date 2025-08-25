AMT llamó a audiencia pública por posible aumento de tarifas en colectivos del interior de Salta

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) convocó oficialmente a una audiencia pública consultiva para debatir la propuesta de recomposición de tarifas del transporte automotor de pasajeros del interior de la provincia (no incluye Saeta).

La cita se realizará el 10 de septiembre a las 8:00 en el Salón Municipal de Cultura de El Galpón, según la Resolución AMT Nº 426/25.

El procedimiento busca garantizar la participación de los usuarios y distintos actores del sector, en cumplimiento de la Ley Nº 7126, que regula los servicios de transporte interjurisdiccional en Salta. La convocatoria establece que los interesados podrán presentar sus opiniones hasta el 8 de septiembre a las 13:00 en la sede de la AMT, ubicada en Santiago del Estero 2245, 4to piso, Oficina 28, Salta capital.

La audiencia será supervisada por instructores designados por la AMT y contará con la figura del Defensor de los Usuarios, a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia, para asegurar que los derechos de los ciudadanos sean respetados.

Según los considerandos de la resolución, la audiencia forma parte de mecanismos de participación ciudadana previstos por la normativa, que buscan transparencia, pluralismo y análisis previo a la toma de decisiones sobre la readecuación del cuadro tarifario, equilibrando los intereses de usuarios, prestadores y el Estado.

Cabe aclarar que el último aumento que se implementó, para el transporte de colectivo interurbano, fue en el mes de noviembre de 2024.