AMT retoma el control de taxis y remises: "Vamos a trabajar en la modernización del sistema"

Ayer, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad de Salta firmaron un nuevo convenio de cooperación y control sobre el sistema de transporte impropio en la ciudad.

Al respecto, Marcelo Ferraris, titular de la AMT, en el Once TV, aseguró que el eje principal es modernizar el sistema para ajustarlo a las necesidades actuales. "Vamos a trabajar fuertemente sobre eso”, comentó Ferraris.

Entre los pasos a seguir, marcó la necesidad de revisar y ajustar diversas cuestiones relacionadas con el servicio, particularmente en tarifas al momento que se utilizan aplicaciones móviles para la prestación del servicio.

El nuevo convenio rige hasta diciembre de 2026 y puede ser prorrogado.