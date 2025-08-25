¡Atentos! Iniciaron las pre-inscripciones 2025 y la gente duerme en las puertas por un banco

Una postal que se repite año a año a partir de agosto-septiembre, es la de los papás haciendo largas filas, esperando muchas horas a la intemperie para conseguir un banco en algún colegio o escuela pública de Salta.

Este lunes, con una temperatura bajo cero, esta situación se vio en las puertas de la colegio 20 de Febrero, ubicada en Necochea y Martín Cornejo, donde inició la pre-inscripción y en menos de dos horas los 100 bancos del turno mañana se ocuparon

FM Aries dialogó con la profesora Flores, Directora del establecimiento quien explicó "iniciamos el periodo de pre-inscripción para los chicos de primer año para el próximo ciclo lectivo, en el turno mañana disponemos 100 vacantes y que ya fueron cubiertas, esta mañana se les entregó números y asignándoles un día de la semana para que vinieraon a completar trámtie, entonces de esa manera ya tienen el lugar obtenido y tienen durante la semana para venir tranquilos y con un tiempo organizado para presentar la documentación". 

La directora confirmó "En el turno mañana ya no tenemos cupo. En el turno tarde de 80 cupos a partir de 14 horas iniciaremos el proceso de preinscripción". 

Una mamá, habló desde el lugar y contó "Estamos desde anoche a las 20, somos las primeras. Nos dijeron que es lindo el colegio tenemos referencias. Trajimos mantita, té, colchas para pasar el frío". 

