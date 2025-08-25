Destino Potencia Tartagal: Más de 400 millones en ventas y 80 mil visitantes

Tartagal se convirtió este fin de semana en el epicentro del emprendedurismo del norte provincial gracias a Destino Potencia Tartagal, que generó más de 400 millones de pesos en ventas y reunió a 80 mil visitantes durante sus tres jornadas, del 22 al 24 de agosto, en el complejo municipal Martín Miguel de Güemes.

Más de 400 emprendedores participaron con stands, food trucks, plazas y juegos para niños, además de espectáculos en vivo, consolidando la feria como un espacio de crecimiento económico y encuentro comunitario. Cada participante recaudó, en promedio, 1 millón de pesos, lo que refleja el fuerte impacto económico del evento.

La asistencia fue récord: el viernes llegaron unas 10 mil personas, el sábado unas 25 mil, y el domingo, jornada de cierre, más de 45 mil visitantes recorrieron el predio.

Virginia Storni, directora de Emprendedurismo, destacó: “Destino Potencia es mucho más que una feria; es un espacio de transformación para los emprendedores. En cada edición vemos cómo crecen sus proyectos, se conectan con nuevos mercados y generan un impacto positivo en sus comunidades. Los números de Tartagal muestran la fuerza emprendedora de la provincia”.

Con este hito, Destino Potencia se consolida como un motor de desarrollo local, fortaleciendo la economía regional y promoviendo el crecimiento de Tartagal y de toda la provincia de Salta.